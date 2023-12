Amici 23 | la Celentano mette di nuovo alla prova i ballerini con la griglia

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)23 ha tenuto compagnia ai fan del talent con una nuova puntata del daytime proprio questo pomeriggio, mercoledì 6 dicembre 2023. Che cosa sarà accaduto durante iled imperdibile appuntamento con gli allievi della scuola? Come sempre ve lo sveliamo qui di seguito.23,dei requisiti di Alessandrae reazioni Isono stati convocati in studio dove hanno trovato Alessandra. Gli allievi hanno fatto affrontato una nuovadei requisiti per essere dei danzatori versatili. Uno dopo l’altro, ihanno eseguito gli esercizi e le richieste della maestra. MoltiEcco che cosa ne è venuto fuori: Marisol: linee 8, definizione e tonicità muscolare 6,5, collo del piede 9, ...