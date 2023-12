Amici 23 | Holy Francisco rompe il silenzio dopo l’eliminazione | stoccata a Rudy Zerbi

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)è tornato a postare sui suoi profili socialessere stato eliminato dalla scuola di23 e nel suo messaggio d’addio non è mancata una frecciatina per, che ha sempre messo in dubbo le sue capacità. L’allievo è arrivato ultimo nella classifica di canto e la sua insegnante, Anna Pettinelli, ha manenuto la parola data, riprendendosi la maglia, ma il cantante non sembra provare rancore per questo. Inoltre, i due professori di canto hanno risposto nei commenti del suo post. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa hanno detto.23: la dedica di“È stato un bel percorso, pieno di alti e bassi che mi hanno aiutato a crescere e diventare uomo”, ha scritto...