Ametrano | “Il Napoli può battere la Juventus”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Raffaele, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole: “Ilpuò vincere perché ha le qualità tecniche per farlo, anche se in questo momentola Juve a domicilio è difficile, perché sono molto solidi ed hanno consapevolezza. Sarà una gara complicata, anche se gli azzurri hanno tutte le qualità per vincere. Ilviene da una struttura collaudata, era pochi mesi fa una macchina perfetta, ha sbagliato all’inizio e non ci voleva un allenatore ma un pilota automatico, il mister voleva cambiare tutto in poco tempo e ha creato confusione”. “Sanno giocare a calcio, sono forti, Mazzarri dovrà provare a convincerli di essere sempre gli stessi, restituendo certezze. Inoltre, ildeve recuperare una ...