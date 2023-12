Ambra Angiolini minacciata da Morgan ad X Factor? La conduttrice chiarisce la cose ai microfoni di Striscia la Notizia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Questa sera andrà in onda il consueto appuntamento conla, il Tg satirico di Canale 5 condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia, con Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli nel ruolo di “veline”. Nella puntata di stasera, l’inviato Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro D’oro ad, che ha negato di essere statadaa X. Negli ultimi giorni, infatti, si è molto discusso della lite che ha visto protagonisti i due giudici del talent show, avvenuta durante un fuori onda e registrata da uno spettatore, che ha successivamente pubblicato il filmato sui social. Lo stesso, aidila, la scorsa settimana (dopo essere stato ...

Altre News in Rete:

Oggi a Striscia Tapiro d'oro ad Ambra che nega di essere stata minacciata da Morgan

La telenovela X Factor si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro ad, l'unico giudice non ancora "attapirato" dal tg satirico e che avrebbe " secondo alcune voci " subìto alcune minacce da Morgan. Minacce che sarebbero costate il posto di giudice a ...

Tapiro per Ambra Angiolini dopo il caso Morgan e X Factor: Non so perché lo hanno cacciato Fanpage.it

Oggi a Striscia Tapiro d'oro ad Ambra che nega di essere stata minacciata da Morgan - Striscia la notizia Striscia la notizia

Tapiro per Ambra Angiolini dopo il caso Morgan e X Factor: “Non so perché lo hanno cacciato”

Valerio Staffelli consegna il Tapiro anche a Ambra Angiolini dopo il caso Morgan a X Factor 2023. “Nessuna minaccia, con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato”.

Auroradisera 2024: dal 13 gennaio, la rassegna di spettacoli al Teatro Aurora di Scandicci

Simone Cristicchi, Marina Massironi, Massimo Zamboni, Ambra Angiolini, ecco alcuni dei protagonisti dell’edizione 2024 dei Auroradisera, la rassegna teatrale nata dalla collaborazione tra Fondazione S ...