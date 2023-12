Amazon ha iniziato a testare il robot umanoide che potrebbe sostituire la sua immensa forza lavoro La “paga”? Due dollari l’ora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Una delle grandi minacce per i magazzinieri (e non solo) di tutto il mondo è l’avvento diin grado di rimpiazzare completamente la manodopera umana. Se si osservano i nuovi “prodotti” della start up statunitense Agilityics ci si rende conto di quanto il pericoloessere vicino. L’automa “Digit” è stato espressamente concepito e realizzato per operare in siti industriali progettati per esseri umani e in questi giorni viene “testato” in uno stabilimento della Georgia di Gxo Logistics, spedizioniere con 89mila dipendenti che annovera tra i suoi clienti Apple, Nike, Boeing, Verizon, Whirlpool e Nestle. Il gigante, che nel mondo conta oltre un milione di addetti, sta a sua volta sperimentando Digit, e ha deciso di investire in Agilityics parte del suo miliardo di ...