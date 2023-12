Amadeus irremovibile | “Questo sarà il mio ultimo Sanremo | mi porta via Fiorello”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) C’è chi ancora non crede che quello in programma al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024l’

Altre News in Rete:

Carlo Conti e la 'separazione dalla Rai' - Il conduttore irremovibile sulla sua decisione

Conperò non si può dar mai nessuno addio per certo. Già due edizioni fa, il conduttore di Affari tuoi aveva palesato l'intenzione di dire addio al programma. Eppure, non ha saputo resistere ...

Carlo Conti e la “separazione dalla Rai” | Il conduttore irremovibile sulla sua decisione Spetteguless

Sanremo, Amadeus incassa un "no" clamoroso (la volevano tutti) Libero Magazine

Ospite di Domenica In, Amadeus conferma la sua decisione: “Sì, questo sarà il mio ultimo Festival di Sanremo”

Amadeus ha preso la sua decisione sembra essere davvero irremovibile su questo: Sanremo 2024 sarà il suo ultimo Festival e non ha intenzione di fare passi indietro. Lo aveva già dichiarato subito dopo ...