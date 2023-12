Altro che firma | il Corriere si sbilancia su Osimhen | lo ha svelato sul rinnovo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ancora news contraddittorie giungono sul caso. La realtà è ben lontana da quella annunciata da Victor. Ildi Victorcontinua a tenere in scacco l’intera piazza di Napoli. La quadra si cerca infatti ormai dal ritiro estivo di Castel Di Sangro, con litigi, scaramucce e ripensamenti a farne ultimamente da padrone. Giungono quindi nuovi accorgimenti da parte deldello Sport, dove un vistoso dietrofront è stato riportato rispetto alle ultime dichiarazioni da parte di Aurelio De Lurentiis.ancora lontana Continua il cambio di scenografia nel caso, con l’intera vicenda che potrebbe tranquillamente fungere da trama per un ...

Altre News in Rete:

Aston Villa - City, Emery contro Guardiola: è la Premier... di Spagna

Tutt'. : "La mia sensazione oggi èvinceremo la Premier League". Nessun giro di parole, insomma. Per Pep il quarto titolo consecutivo - traguardoin Inghilterra nessuno ha mai raggiunto -...

Kvaratskhelia, altro che Real: «Penso solo ad aiutare il Napoli» ilmattino.it

“Altro che Roma e Lazio. Così costruiremo lo stadio più tecnologico d’Italia” RomaToday

Grottammare tra le città ospiti della Rise Against Hunger Italia: aperto reclutamento di 50 volontari

Grottammare tra le città ospiti della Rise Against Hunger Italia: aperto reclutamento di 50 volontari - picenotime.it - IT ...

Europa addio: tutti a scuola a Singapore

Singapore in vetta al mondo. La città-stato con la più alta percentuale di milionari del pianeta non solo è al primo posto in tutte e tre le classifiche dell’Ocse-Pisa ma stacca di parecchie leghe ...