Almanacco del 06-12-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)del giorno e siamo arrivati a martedì no mercoledì Buona giornata mercoledì sei sempre buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nicola di Bari il nome Nicola deriva dal greco Nick e Vittoria popolo significa vincitore fra il Popolo San Nicola patrono degli avvocati degli Scolari facciamo intanto Tantissimi auguri intanto di buon onomastico al nostro Nicola è chi lo sa se oggi ci ascolterà Dove si trova in viaggio dove cammina che combina valuti auguri buon onomastico il proverbio di oggi va al più una casetta e col contento che un palazzo quindi vento in arrivi oggi Antonella Clerici Giulio Irene Grandi noi oltre Nicola che abbiamo salutato Se vuoi ti amo anche Giuseppe Veronica Laura Stefania Mirko e Carlo Buona giornata a voi con voi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo in quel 6 dicembre ma del 1889 viene legalmente riconosciuta ...