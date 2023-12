Alla Prima della Scala Liliana Segre nel palco d’onore con La Russa

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Milano, 6 dic. (askanews) – E’ tutto pronto per l’inaugurazioneStagione 2023/2024 del Teatrodi Milano. Il 7 dicembre, per il Don Carlo di Giuseppe Verdi, le porte si apriranno alle 17, e alle 18 il direttore musicale del Piermarini, Riccardo Chailly, darà il viaserata con l’esecuzione dell’Inno nazionale. Assenti il PresidenteRepubblica e la premier, in teatro ci saranno il presidente del Senato, Ignazio La, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, il ministroCultura, Gennaro Sangiuliano, e la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Come da protocollo saranno seduti nelReale insieme con il neo prefetto di ...