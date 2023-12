Alex Schwazer in lacrime al Grande Fratello | la sorpresa familiare che ti lascerà senza parole

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Quando la famiglia chiama, tutto il resto passa in secondo piano. Anche se si tratta del. Un'inaspettata svolta ha colpito i fan dello show:ha deciso di lasciare il reality per tornare dalla sua famiglia.dice addio alL'ex campione di marcia,, ha fatto una scelta sbalorditiva, quella di dire addio al. Il motivo? Un incontro pieno d'amore con i suoi cari. Immaginate la scena: sua moglie Kathrin e i loro due bambini, Noah e Ida, che entrano in scena, riempiendo la casa deldi calore. Dopo averli abbracciati con ...