Alex Nuccetelli torna a parlare della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi | “Lui non ha vizi | ma gli piacciono le donne Ora con Noemi Bocchi…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dopo l’uscita del documentario Unica su Netftlix, nel qualea distanza di un anno dalla separazione conha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con l’ex calciatore, in tanti hanno detto la loro sulla vicenda, esprimendo un parere su quanto detto e fatto dalla conduttrice. Se in molti hanno dato man forte ad, ritenendo giusto che anche lei avesse modo di raccontare la propria verità, altri invece tra cui Alfonso Signorini e Mario Balotelli hanno contestato quanto fatto dalla conduttrice, sostenendo che i panni sporchi vadano lavati in casa e non pubblicamente. L’ultimo aè stato, grande amico di, il quale intervistato da Turchese ...