Alessandro Vicinanza a muso duro contro gli haters

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Uomini e Donne,risponde aalle critiche degli utenti sui social: le parole dell’ex uomo di Ida Platano sul web, ex partner di Ida Platano, Tronista di Uomini e Donne, dayting show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha replicato a chi lo accusava di aver preso in giro la donna sicula d’origine. Scopriamo insieme cos’ha dichiarato nel dettaglio sul suo profilo Instagram ufficiale l’uomo che ha conosciuto la dama nella trasmissione targata Mediaset. ...