Albero Rosso | evento delle benemerenze per i donatori dell’associazione

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nella suggestiva cornice dell’Hotel Gli Dei, si è tenuta la consueta cerimonia annuale di ritiroda parte dei. Una vera festa all’insegna della solidarietà in un clima familiare, dove ogni donatore è stato protagonista, arricchendo la platea tutta con la propria testimonianza. “Vogliamo ringraziare tutti gli amici che ci accompagnano nel nostro nobile cammino – dicono i componenti del direttivo dell’-. Un ringraziamento va a Giovanni Porcelli, Consigliere regionale e componente della V commissione Sanità; Diego Ragozzini – Pres. Assoc. Magistrati Napoli; Michele Affinito – Pres. Rotary Club Afragola/Frattamaggiore e componente Comitato Nazionale A.I.A; al Giudice Gian Andrea Chiesi; ...

