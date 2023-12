Al via una Mobile Virtual Network Platform per il monitoraggio della rete elettrica nazionale

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) ROMA – Terna e WindTre annunciano l’avvio del progetto per la realizzazione e la gestione di una: un’infrastruttura diprivata che consentirà a Terna di migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare i processi di comunicazione e gestire ancora più efficacemente le proprie infrastrutture attraverso la digitalizzazione degli asset. In particolare, Terna, che gestisce ladi trasmissioneitaliana dell’elettricità, con circa 75.000 km di linee elettriche ad alta e altissima tensione e oltre 900 stazioni elettriche su tutto il territorio italiano, beneficerà del potenziamento dei flussi informativi provenienti dalla sensoristica distribuita sulle proprie linee, sviluppando un modello di gestione sempre più digitalizzato, ...

