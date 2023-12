Al via Magico Natale District a Palazzo Colonna tra arte | moda e solidarietà

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tra i vari appuntamenti didedicati all’artigianato torna anche quest’anno il. Nella veste rinnovata di tre giorni di eventi, anziché i due consueti, sarà possibile scovare il regalo digiusto e ricercato, esclusivamente artigianale in una delle location più esclusive della Capitale. La settecentesca Coffee House disi conferma ancora una volta la sede ideale per la consueta esposizione artigianale che vedrà l’arrivo di creativi dai ogni pd’Italia e non solo. Alcune delle creazioni artigianali presenti al...