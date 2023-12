Al Trevignano Film Fest il ‘Nelson Mandela Day’

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Un eroe del nostro tempo” è il titolo dell’evento speciale che ilrealizzerà venerdì 8 dicembre, in collaborazione con lo storico Cinema Palma della cittadina sul Lago di Bracciano, alle porte di Roma. Dueattorno a Nelson, di cui proprio in questi giorni ricorrono i dieci anni dalla morte (5 dicembre) e i trenta dalla conquista del Premio Nobel per la pace (10 dicembre), in una fase storica in cui democrazia e pace sono violati in diversi scenari del mondo. Ospite d’onore l’attore e regista inglese Justin Chadwick. Alle 17 verrà proiettato “– la lunga strada verso la libertà”, che Chadwick ha diretto ispirandosi all’autobiografia dell’ex presidente. Ne vengono raccontate la prima giovinezza, le battaglie come avvocato ...