Altre News in Rete:

Ajax, rimborso ai tifosi per una trasferta di sei minuti

La gara è stata conclusa e vinta dall'per 2 - 3. Poi, il club ha voluto rendere omaggio ai 250 tifosi che hanno fatto 100 chilometri per la trasferta:spese e sciarpa del club con la ...

Ajax, rimborso ai tifosi per una trasferta di… sei minuti ItaSportPress

Cashback Ajax "Pulito assicurato e rimborsato": prova gratis Ajax Pavimenti e Ajax Spray! La pagina degli sconti

In trasferta per un match di 6 minuti: l'Ajax rimborsa i suoi tifosi

Al Mandemakers Stadion si è ripartiti dal 2-3 in favore dell'Ajax. I 6 minuti più recupero giocati non hanno cambiato il risultato, con i lancieri che proseguono così la loro risalita in Eredivisie.