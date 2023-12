Aidit | a Napoli l’assemblea nazionale | il salernitano Vitolo nuovo responsabile nazionale Incoming

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi si è svolta al’annuale assemblea dipresieduta da Domenico Pellegrino, l’associazione delle agenzie di viaggio italiane aderenti a Federturismo Confindustria. All’ordine del giorno, oltre le consuete formalità previste da statuto, anche un’analisi delle attività alla luce dell’attuale quadro economico con particolare riferimento alle questioni che riguardano il mondo del turismo. La penetrazione disul territorio italiano conferma il trend di crescita post covid e con ilanno sarà incrementata l’attività per il consolidamento delle affiliazioni. Nel piano programmatico per il 2024, l’attenzione sarà focalizzata ancora sulle attività che negli ultimi mesi hanno vistoin prima linea come, per esempio, il contrasto a pratiche ...