AI | se la Cina tutela il diritto d’autore meglio degli Usa

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) –d'autore/AI. La notizia è recentissima e, a suo modo, clamorosa. Lunedì 27 novembre il Tribunale specializzato per Internet di Pechino ha emesso un’ordinanza per cui una serie di immagini generate da un sistema AI vanno considerate come 'prodotto artistico' e pertanto possono esserete dalle vigenti leggi sul copyright. La vicenda in