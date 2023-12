Addio a Jimmy Villotti | il grande musicista italiano amato da Morandi e Dalla

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La città di Bologna piange la perdita di uno dei suoi iconici musicisti, Marco, noto a tutti come, il chitarrista jazz che ha segnato la scena musicale locale per oltre mezzo secolo.è deceduto a casa sua dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto nella comunità artistica e musicale. Nato il 7 dicembre 1944,avrebbe compiuto 79 anni il prossimo mese. La sua carriera musicale è iniziata da giovane con il rock’n’roll nei Meteors a diciannove anni, ma è presto cresciuta in una straordinaria avventura attraverso generi e collaborazioni musicali. Nel corso degli anni, ha suonato con alcune delle icone più grandi della musica italiana, tra cui Francesco Guccini, Lucio, Gianni, Luca Carboni, Ornella Vanoni e Paolo ...

Altre News in Rete:

√ Addio a Jimmy Villotti

Scheda artista:Villotti TAGSVillotti , Paolo Conte La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...

Addio a Jimmy Villotti Rockol.it

Addio a Jimmy Villotti, con la sua chitarra a fianco dei più grandi BolognaToday

NBA - I Miami Heat fanno soffrire Milwaukee fino in fondo

Senza Jimmy Butler (caviglia) e sotto 2-15 in apertura di match contro dei Bucks che hanno bisogno della vittoria per proseguire il cammino nell' In Season Tournament, non si ...

Anche il Monza a Dresano per l'ultimo saluto a Fasoli: una maglia biancorossa sulla bara

C'era il suo compagno prima e mister poi: Franco 'Jimmy' Fontana. C'erano due grandi del Monza della promozione 81-82: Ernesto Peroncini e Luciano Castioni. C'era il labaro del Monza portato da Marco ...