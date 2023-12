Acquista l' emozione di MasterChef | il merchandising ufficiale disponibile ora nei negozi Sky

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Da dicembre sarà più semplice diventare un veroa casa: nei principaliflagship Sky di tutta Italia saranno in vendita, a partire dai primi giorni del mese, alcuni dei prodotti che hanno contribuito a rendere un cult lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.Troveranno spazio gli oggetti più rappresentativi delle cucine dello show, a partire dall’oggetto forse più identificativo e di culto per gli appassionati, il grembiulenelle varie declinazioni: bianco, il più desiderato tra i concorrenti che partecipano ai Live Cooking; rosso, come quelli...