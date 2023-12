Accoltellamento in piazza Vari a Benevento | 19enne resta in carcere

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta questa mattina presso ildi contrada Capodimonte l’udienza per la convalida della misura degli arresti e per l’interrogatorio di garanzia nei confronti di Antonio De Pasquale, 19 anni, di, accusato di tentato omicidio e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Il giovane, difeso dagli avvocati Fabio Ficedolo e Antonio Leone, è finito indopo aver accoltellato Erminio De Michele, 37 anni, di Casalduni, al culmine di una lite per futili motivi esplosa nella notte di sabato nel centralissimole, crocevia locale della movida. Il, dopo aver tirato fuori un coltello, ha colpito con violenza e per tre volte (al torace e al fianco sx) l’uomo che è stato operato al torace, ma non in pericolo di vita. Le prime ...