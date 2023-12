Acciaierie d’Italia | le cose si complicano ancora Assemblea dei soci | nuovo appuntamento lunedì Servono tantissimi soldi e c' è pochissimo tempo

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Arcelor Mittal ha sottoposto all’deiun documento che Invitalia deve valutare e che dunque deve valutare il governo. L’deidi, per ora, ha deciso di rinviare una decisione. Prossimo11 dicembre. La questione dell’ex Ilva e, principalmente, del siderurgico di Taranto, è incentrata sulla ricapitalizzazione: così, lo stabilimento tarantino ha prospettive di andare avanti davvero ridotte. La ricapitalizzazione non è però ciò a cui intende partecipare Arcelor Mittal che èo di maggioranza. Serve un miliardo e mezzo di euro ein particolare, entro un mese scarso, iper non farsi staccare il gas. Il tribunale ...