Accadde oggi | 6 dicembre | Yksel Osmanovski ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) 6edNell’estate di venticinque anni fa il compianto Klas Ingesson lasciava Bari per Bologna e nel capoluogo pugliese arrivarono altri scandinavi. Come(svedese) e Peter Knudsen (danese), i quali il 61998 andavano per la prima volta a segno nel campionato italiano e con la maglia biancorossa. Era il giorno del 75° compleanno di Livio Gennari, 75 presenze (compreso uno spareggio) nel torneo cadetto con il Cagliari. Quel dì a Vicenza Mircea Lucescu esordiva sulla panchina dell’Inter: al Menti finì 1-1 e per i nerazzurri andò in gol Mikael Silvestre, all’unica rete in A e con la Beneamata.avrebbe compiuto novant’anni Jiri Tichy, finalista con la Cecoslovacchia al ...