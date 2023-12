Abusava di un vicino di casa di soli 11 anni | 25enne finisce in carcere

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione per esecuzione pena, emesso dalla Procura di Bergamo nei confronti di un bergamasco residente in un paese della Bassa. Il venticinquenne, italiano, è ritenuto colpevole del reato di atti sessuali con minorenne. Era il mese di giugno del 2020 quando il padre della vittima, allora quattordicenne, aveva denunciato ai militari la vicenda. Il ragazzino, che nonostante la giovane età, aveva capito che c’era qualcosa che non andava, nel tentativo di staccarsi definitivamente dall’uomo, aveva trovato il coraggio di rivolgersi al padre raccontandogli tutto. La vicenda aveva avuto inizio già nel 2016, quando il minore, anch’egli italiano, aveva solo undici. L’arrestato era, infatti, suodied era riuscito a guadagnarsi la fiducia della famiglia della ...