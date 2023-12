A Fiumicino si respira aria di Natale | “Diamo un nuovo volto a questo straordinario territorio”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), 6 dicembre 2023 – “Dopo anni di scarso interesse finalmente asi torna are l’del. L’abbiamo fatto decidendo di dare unrendendolo sempre più bello, anche in ottica turistica”. Così in una nota stampa Federica Poggio capogruppo lista civica Baccini Sindaco, i consiglieri comunali Stasio, Picciano, De Vincentis, Catini. “L’abbiamo fatto con la consapevolezza di iniziare un percorso a lunga scadenza – proseguono – che ci permetterà nei prossimi anni, anche in collaborazione con le aziende che vorranno dare il proprio contributo, di realizzare ciò che abbiamo in mente coinvolgendo tutte le località in maniera eguale. Quest’anno abbiamo ...