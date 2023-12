A che ora Sofia Goggia oggi in prova a St Moritz | programma preciso | startlist | tv | streaming

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La primacronometrata della discesa femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino insabato a St.(Svizzera) si disputerà, mercoledì 6 dicembre, alle ore 11.00, con dodici azzurre iscritte, tra le qualipoteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 9. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 1’15”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 11:13:00. Nella primacronometrata della discesa femminile di St.le atlete al cancelletto di partenza saranno 71 da 18 Paesi, con dodici italiane: non saranno previste ...

Altre News in Rete:

Fabio Cannavaro: "Mi sarei divertito a giocare in questa Juve: per vincere serve sempre la difesa"

c'è Giuntoli alla prima da ex:cosa proverà "Sentirà un po' di sfottò (ride, ndr). Scherzi a parte: la rivalità c'è sempre stata ed è giusto così, ma l'importante ètutto resti confinato ...

Mps e la resurrezione bancaria: chi salirà sul Monte (che ora vale fino a 5 miliardi) Corriere della Sera

La pista da sci indoor che ora è ricoperta da 1.500 pannelli fotovoltaici Hardware Upgrade

‘Lo scambio’, il Canaletto rubato e la Shoah dell’arte

così come ho appurato che la Svizzera è stato un bel posticino dove far passare quadri e soldi rubati agli ebrei. Ora è però, per fortuna, in vigore un’importantissima una legge che obbliga le banche ...

Stupri di Hamas il 7 ottobre: tre semplici (scomode) domande

Di recente vi sono state proteste all'ONU, criticato perché non ha preso sul serio e condannato gli stupri che Israele dice siano avvenuti il 7 ottobre durante l'attacco di Hamas. Sono state portate i ...