7 talenti che si sono messi in mostra al Mondiale Under 17

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La nostra impazienza di arrivare sempre prima, di cercare di intravedere il futuro oltre la collina, ha ormai contaminato anche il calcio. Il20, che prima rappresentava l’avanguardia da tenere d’occhio per scoprire “idi domani”, oggi ci sembra già vecchio e conosciuto, e l’asticella è stata alzata ulteriormente. Il suo posto è stato idealmente preso dal17, oggi la vetrina privilegiata dei migliori giocatori delle varie giovanili per osservatori e appassionati. L’ultima edizione, che si è chiusa pochi giorni fa a Surakarta (in Indonesia), è la prima da quattro anni, dato che la pandemia aveva fatto saltare la precedente. In Indonesia si è giocato in grandi stadi con pochi migliaia di spettatori e campi a volte improponibili, per molti giocatori, in realtà, una ...