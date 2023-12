5 veli che abbiamo dimenticato

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nel calcio il velo maschera l’intenzione di toccare il pallone, fermarlo, a favore della volontà di lasciarlo correre sull’erba per ingannare l’avversario. Chi lo realizza si nega l’opportunità di toccare la palla ma allo stesso tempo attira tutta l’attenzione dello spettatore su se stesso, in un gesto che è insieme un inno alla collettività – mi privo di giocare il pallone in favore di un compagno e della squadra – e un inno all’individualità – guardate cosa sono capace di fare: un passaggio senza toccare la palla; e di vedere: un compagno dietro le mie spalle. Il velo è un rischio, se si sbaglia il tempo si fa una figuraccia. Per questo, ci sono poche cose più attraenti. Il velo sottrae definizione alla realtà ma allo stesso tempo afferma quello che sta dietro, lo indica. La funzione del velo è quella di mettere in pausa, creare aspettativa per quello che sarà. Una volta caduto il ...