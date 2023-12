5 strategie per risolvere il problema del sudore eccessivo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) In Italia ne soffre circa il 3% della popolazione, con conseguenze ovvie sulla vita sociale. Perché ammettiamolo: l’eccesso di, altrimenti detto iperidrosi, non è un buon biglietto da visita. O come minimo non mette a proprio agio chi ne soffre, con il rischio di peggiorare il: «Il mediatore centrale della nostra termoregolazione, sia per motivi ambientali che emotivi è lo stesso, cioè l'ipotalamo», spiega Fabio Lanfranco, responsabile di Endocrinologia, Andrologia e Metabolismo di Humanitas Gradenigo, a Torino. «Si tratta della struttura interna ai due emisferi cerebrali che fa da tramite tra il sistema nervoso autonomo e quello endocrino, causando fenomeni come l’arrossamento del viso o appunto l’aumento della sudorazione anche in caso di forti emozioni». Imbarazzo compreso. Fondamentale per mantenere l’organismo alla temperatura ...