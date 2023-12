5 Ottobre 2023 – Corte Costituzionale Perù intima la liberazione dell’ex presidente Fujimori

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ladelha ordinato la scarcerazione “immediata”peruviano Alberto, 85 anni, che dal 2009 sta scontando una condanna a 25 anni di carcere per crimini contro l’umanità. Il capo di gabinetto delucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha avvertito che l’Ucraina corre il rischio di perdere la guerra contro la Russia se non arriveranno ulteriori aiuti militari dagli Stati Uniti. “Dopo la guerra, Gaza dovrà essere smilitarizzata e nessuna forza internazionale può assumere tale responsabilità“. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ladel Consiglio Giorgia Meloni è al quarto posto della classifica di Forbes delle donne più influenti del pianeta per il ...