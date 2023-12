33 anni dalla strage all’Istituto Salvemini in cui persero la vita 12 studenti | in alcune scuole proiezione del docufilm “Per sempre giovani”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il 6 dicembre 1990 un aereo militare in avaria, dopo che il pilota si era lanciato con il paracadute, precipitò sull'Istitutoa Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, provocando la morte di 11 ragazze, un ragazzo e 88 feriti. Dal 2 al 16 dicembre 2023 sono tanti gli appuntamenti di ricordo e riflessione legati alle arti, alle istituzioni, al mondo della scuola. Lo fa sapere in una nota la Regione Emilia Romagna. L'articolo .

