Zenga su Meret | “Mi piace molto il suo essere glaciale”

Zenga: "Donnarumma un top. In Italia c'è talento"

Walter, ex portiere, ha parlato al Corriere dello Sport del momento di Donnarumma e dei portieri italiani in rampa di lancio Walter, ex portiere, ha parlato al Corriere dello Sport del momento di Donnarumma e dei portieri italiani in rampa di lancio. Le sue dichiarazioni: DONNARUMMA - "Non so chi sia il preparatore ...

Mi sorprendono le critiche ricevute da Meret dopo la partita con l’Inter ... Il dibattito sulla convenienza della costruzione dal basso non si è mai esaurito. Zenga di che partito è «Rispondo da ...

Zenga ha poi discusso del portiere del Napoli, Meret, elogiando il suo approccio glaciale e distaccato. Sottolinea che questa caratteristica non implica una mancanza di personalità, ma sembra ...