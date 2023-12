Zamorano | «La storia dell’Inter è simile alla mia | vi spiego»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Le parole di Ivan, ex attaccante, sulla sua esperienza in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito Ivan, ex attaccante, ha parlato a LeoVegas News della sua esperienza in nerazzurro. LE PAROLE – «Lamia: una squadra caratterizzata da grande passione che deve soffrire e lottare per vincere. Una parte del mio cuore è rimasta qui a Milano. I tifosi mi dimostrano sempre grande affetto, sembra che non sia mai andato via».