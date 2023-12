(Di martedì 5 dicembre 2023) Il magnifico cortocircuito torinese che dà la misura dei tempi: al Film Festival vince un regista ucraino, ma l’illustre collega americano tiene un’applaudita lezione in sostegno a Mosca. Note dalla Siberia dove la morte in guerra è un buon investimento.

Altre News in Rete:

Attenzione ai software pirata per Mac, trojan in agguato

...magari indica nome e utente dell'account amministratore) per trasformare il computer in '' (... Anzichéimmagini - disco, spesso queste app sono distribuiteinstaller con estensione . PKG,...

Z come Zombie. Oliver Stone spara e Putin se la ride (di C. Martinetti) L'HuffPost

Guerra Russia-Ucraina, Dolgopolov un anno dopo è ancora in ... Eurosport IT

Z come Zombie. Oliver Stone spara e Putin se la ride

Il magnifico cortocircuito torinese che dà la misura dei tempi: al Film Festival vince un regista ucraino, ma l’illustre collega americano tiene un’applaudita ...

Plants vs Zombies: una battaglia EPICA in mega sconto

Non perdere questa occasione su Plants vs Zombies per Nintendo Switch, questa offerta potrebbe finire da un momento all'altro.