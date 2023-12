X Municipio | incendio in una palazzina di Acilia | Vigili del Fuoco salvano persona disabile e la sua badante

(Di martedì 5 dicembre 2023) Unha devastato un appartamento al terzo piano di unaa quattro piani in via Carlo Marocchetti 12, nel quartiere di San Giorgio dial Xdi Roma. L’intervento tempestivo deidelha permesso di salvare la vita a due persone diversamente abili.nell’entroterra del Xdi Roma: fiamme in unadiLe fiamme sono divampate intorno alle 9 di questa mattina, quando l’appartamento era vuoto. Idelsono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Durante le operazioni, i pompieri hanno sentito le grida di aiuto di unadiversamente abile che ...

Altre News in Rete:

Incendio a Talenti, in fiamme i cestini della carta: ipotesi dolosa

nella notte in zona Talenti, nel IIIMontesacro. In via Arturo Graf 39 sono stati dati alle fiamme tre cestini per la raccolta della carta, di proprietà di Ama. Sul posto, allertati ...

Incendio a Talenti, in fiamme i cestini della carta: ipotesi dolosa RomaToday

Incendio a Sovramonte, danni ingenti a una abitazione di Servo Corriere Delle Alpi

Incendio a Casoria, clochard muore carbonizzato nella casa abbandonata

Un cadavere carbonizzato è stato trovato nella notte a Casoria all'interno di un'abitazione disabitata in via Monte Amiata dove si era diffuso un incendio. I vigili del ...

Incendio a Talenti, in fiamme i cestini della carta: ipotesi dolosa

Incendio nella notte in zona Talenti, nel III municipio Montesacro. In via Arturo Graf 39 sono stati dati alle fiamme tre cestini per la raccolta della carta, di proprietà di Ama. Sul posto, allertati ...