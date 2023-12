WWE | Zeb Colter è stato ricoverato in ospedale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dutch Mantell, conosciuto in WWE con il nome di Zeb, ha guidato i Real Americans, ovvero Jack Swagger e Cesaro, nei primi anni 2010, affermandosi come solido manager heel. Purtroppo,ha rivelato sul suo account Facebook di essereinperché molto malato. Èaggiunto che rimarrà in undi Lutz per un po’ di tempo, ma si prevede che si riprenderà: “Ok ragazzi, per coloro che mi hanno cercato, lasciate che vi aggiorni. In poche parole, sonomolto male. Ci sono cose che mancano e altre che ho smarrito… ma ragazzi, ce la farò. Datemi solo tempo. Prego ogni giorno per la sicurezza di tutti. Per quanto mi riguarda, sonoin un ...

