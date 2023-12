WWE | Kazuchika Okada è più di un semplice sogno | dall’interno trapela ottimismo

(Di martedì 5 dicembre 2023)è considerato uno dei più grandi wrestler in circolazione. Il pluricampione dei pesi massimi IGWP ha partecipato ad alcuni dei migliori incontri della storia recente della disciplina, e negli ultimi giorni è al centro delle cronache perché il suo contratto con la NJPW è prossimo alla scadenza. Come riportato in precedenza, infatti,diventerà free agent alla fine di gennaio del prossimo anno. Vi abbiamo riportato in precedenza di come la WWE abbia gli occhi sul Rainmaker da anni, ma c’è la possibilità che stavolta finisca per accaparrarselo davvero, se la AEW non farà un’offerta sufficientemente alta. Situazione diversa rispetto al passato Intervenendo a Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha fatto notare che la WWE è sicuramente interessata ad ingaggiare...

