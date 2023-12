WWE | Chi ha trionfato nel match titolato tra Seth Rollins e Jey Uso?

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo un ardua lotta nel main event di Monday Night RAW,“Freakin”è riuscito a difendere con successo il suo World Heavyweight Championship contro “Main Event” Jey. Si tratta di fatto della nona difesa per “The Architect” in merito alla cintura conquistata a Night of Champions lo scorso 27 maggio e le tali sono arrivate contro Damian Priest, Bron Breakker, Finn Balor (x2), Shinsuke Nakamura (x2), Drew McIntyre, Sami Zayn e appunto Jey. Per Jey è stata la seconda occasione in carriera di poter agguantare un titolo massimo dopo il main event di SummerSlam 2023 contro il cugino, Roman Reigns.

