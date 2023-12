Women’s Nations League 2023 2024 | una super Italia domina la Svizzera e difende la Lega A

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) l’batte nettamente la3-0 al Tardini di Parma nell’ultima partita del Gruppo D diA die, in virtù della vittoria della Spagna in rimonta per 5-3 sulla Svezia, chiude il girone al secondo posto ed evita gli spareggi per non retrocedere inB. Partita giocata e condotta perfettamente dalle azzurre. Giugliano la sblocca alle mezzora del primo tempo con una grande girata al volo. Salvai, ad inizio ripresa, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e ribadisce il pallone in rete a porta vuota. Caruso la chiude nel finale con un grande gol di piatto che fulmine Herzog. Inizio partita che vede l’partire all’arrembaggio, con latutta arroccata dietro, senza però riuscire a trovare la rete che ...