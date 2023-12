(Di martedì 5 dicembre 2023) A Roma inaugurato il secondo impianto Powerstop (22 in Italia) mentre la casa svedese festeggia il successo della EX30. Crisci, puo' essere game changer del mercato'festeggia' l'ottima accoglienza all'ultima nata della sua gamma elettrica, la EX30 (che non solo è fra le finaliste del Car of the Year, ma ha anche totalizzato in

Altre News in Rete:

Volvo espande rete ricarica ultrarapida, in 2 anni percorsi in elettrico 4,5 mln km

Peraltro in Italia la EX30 sta segnando una pietra miliare nella elettrificazione: sono convinto che sia una 'game changer' non solo perma per tutto il mercato dell'elettrico". Alla prima ...

Volvo espande rete ricarica ultrarapida, in 2 anni percorsi in elettrico 4,5 mln km Adnkronos

Ordini infermieri: "Vicini a chi ha scioperato, Ssn va sostenuto" Ilikepuglia

Volvo espande rete ricarica ultrarapida, in 2 anni percorsi in elettrico 4,5 mln km

(Adnkronos) - Volvo 'festeggia' l'ottima accoglienza all'ultima nata della sua gamma elettrica, la EX30 (che non solo è fra le finaliste del Car of the Year, ma ha anche totalizzato in Italia circa 1.

Volvo e Polestar potrebbero usare la tecnologia NIO di scambio batterie

NIO e Geely hanno annunciato una collaborazione per stabilire standard delle batterie per veicoli elettrici, sviluppare una nuova tecnologia di scambio batterie e espandere la rete. Inoltre, si ...