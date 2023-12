Volontariato | Casellati | ' il volto più bello del nostro Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La Giornata mondiale delè un tributo doveroso all'esercito silenzioso di donne e uomini che impiegano tutto il loro tempo, le loro capacità, le loro energie per aiutare e sostenere gli altri. L'Italia dell'altruismo è l'espressione più autentica della nostra cultura e della nostra storia, che da sempre è fatta di solidarietà, umanità e generosità". Lo scrive sui social il ministro per le Riforme Elisabetta. "Sono più di 7 milioni -ricorda- gli italiani che, senza chiedere nulla in cambio, si mettono a servizio degli ultimi e dell'intera comunità. Un grande grazie a tutti i volontari. Siete ilpiùdelamato".