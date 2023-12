Volley femminile | Conegliano strapazza lo Stoccarda e ipoteca il primo posto in Champions League

(Di martedì 5 dicembre 2023)ha sconfitto locon un secco 3-0 (25-19; 25-15; 25-23) di fronte ai 2.700 spettatori del PalaVerde di Treviso e ha così confermato la propria imbattibilità nella fase a gironi della2023-2024 di, infilando la quarta vittoria consecutiva in altrettanti incontri disputati. Le Campionesse d’Italia restano saldamente al comando della classifica del gruppo D con 4 successi (12 punti), con un margine di due vittorie e sette punti sulle polacche del Resovia (che però giovedì incroceranno le modeste belghe dell’Asterix). Nei fatti le Pantere hanno messo una seriasul primato e la conseguente qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea, senza dover passare dai playoff a cui sarà ...

Altre News in Rete:

LIVE " Conegliano - Stoccarda 25 - 19 25 - 15 23 - 21: gironi Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Conegliano - Stoccarda della Cev Champions League 2023/2024 diaggiornata minuto per minuto, per non ...

Volley A1 femminile, tegola sulla Igor Novara: Chirichella out almeno fino a Natale NovaraToday

Challenge Cup, la Igor Novara cerca il pass per i quarti NovaraToday

Pallavolo Challenge F – Novara con una Buijs in più ed una Chirichella in meno cerca la qualificazione

Vigilia europea per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che si prepara al decisivo ritorno degli ottavi di finale di Challenge Cup: mercoledì alle 20 al Pala Igor, le azzurre ospiteranno le greche del ...

A Chieri la Coppa Italia e la DiaSorin Cup

Venerdì 8 e sabato 9 dicembre il PalaFenera ospiterà la final four della Coppa Italia femminile. Dream Volley Pisa, Sportacademy 360, Cedacri GiocoparmaVCCesena e Nola Città dei Gigli si sfideranno in ...