Volley | Champions League femminile | Conegliano domina contro Stoccarda | finisce 3-0

(Di martedì 5 dicembre 2023) Rimane imbattuta in stagione la Imoco, che nel quarto turno delladibatte con un secco 3-0 anche l’Allianz MTV. Tutto facile dunque per le ragazze di Santarelli, che trovano così il quindicesimo successo su quindici partite tra campionato e coppe. Nel primo set partono meglio le teutoniche, ma la reazione della Imoco non tarda ad arrivare. Haak e Lanier sono immarcabili e consentono alle pantere di rimontare e poi scappare via.prova a rifarsi sotto con una serie di servizi di Segura e arriva fino a -3, prima che ancora Haak e de Kruijf mettano la parola fine sul primo parziale con il punteggio di 25-19. Nel secondo set scorre tutto liscio per la compagine trevigiana, che si avvantaggia fin da subito e ...