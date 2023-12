Vivo X Fold 3 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 e scanner di impronte a ultrasuoni

(Di martedì 5 dicembre 2023)è pronto a lanciare presto la serie di smartphone pieghevoli di punta,3. Adesso, una nuova fuga di notizie ha rivelato alcuni dettagli chiave riguardanti il modello3 Pro. L’affidabile fonte cinese di notizie tecnologiche Digital Chat Station ha di recente rivelato su Weibo dettagli molto interessanti su quest’ultima versione Pro: si tratta di un pieghevole la che debutterà non prima del 2024. Il noto informatore DCS aggiunge anche che il prossimo3 sarà dotato di unodidigitali ain-display. Tuttavia, non è ancora ben chiaro se il sensore sarà integrato sia nel display principale che in quello di copertura. Per adesso, non si sa quali siano le ...

Altre News in Rete:

vivo X Fold 3 Pro: Snapdragon 8 Gen 3 e prezzo più accessibile

Secondo le anticipazioni di Digital Chat Station, il3 Pro, previsto per il 2024, promette di stupire il mercato con il chipset Snapdragon 8 Gen 3, fino a 24 GB di RAM e un innovativo lettore di impronte digitali. La nota e affidabile fonte ...

Vivo X Fold 3 Pro to launch with Snapdragon 8 Gen 3 & ultrasonic ... Gizmochina

Newly Released Vivo X Fold 2 Premium Foldable Smartphone Gets ... opp.today

Vivo X Fold 3 Pro to launch with Snapdragon 8 Gen 3 & ultrasonic fingerprint scanner

Vivo is gearing up to launch the Vivo X Fold 3 series of flagship foldable smartphones soon. Now, a new leak has revealed some key details regarding the Vivo X Fold 3 Pro model. So here are all the ...

ICEA Predicts Over 500 Million 5G Phones In India by December 2025

New Delhi, Dec 4 (KNN) The India Cellular & Electronics Association (ICEA) predicts a significant increase in the country's 5G phone adoption, expecting the installed base to surpass 500 million by ...