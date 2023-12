Viva Rai2 | il vocale di Pier Silvio e Toffanin | «Fiorello viene gratis su Canale 5? Vado a parlare con Maria | niente C’è Posta vs Sanremo»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 5 dicembre 2023)videochiamaDe Filippi -Mediaset ha deciso di non tramettere C’èper Te sabato 10 febbraio 2024, serata della finale del Festival di. A differenza di quest’anno, dunque,De Filippi andrà in pausa nella settimana della kermesse canora di Rai 1. Artefice di questa “intesa” è…! Nei giorni scorsi,Berlusconi ha confermato che anche il prossimo anno le sue reti non si fermeranno durante il Festival. Asi era così appellato all’AD e Vicepresidente Mediaset: “Se tu non metti C’èper Te, se ti fa piacere vengo a fa una prima serata in Mediaset. Anzi, ti dirò di ...