Violenza su donne | Lo Voi | ”Permanente emergenza | a Roma oltre dieci casi al giorno”

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – ''Quello delladi genere è un tema di straordinaria eanche a: nel 2023 sono stati avviati 8.433 nuovi procedimenti penali con quasi 700 richieste di misure cautelari avanzate dalla Procura, quasi tutte accolte’’. Lo ha detto il procuratore capo di, Francesco Lo Voi, intervenendo a un incontro con la stampa per illustrare le principali attività svolte nel 2023. In particolare, sul tema didi genere, il ''codice rosso è stato attivato in 3.392, che significa10al'' ha aggiunto Lo Voi. Lo Voi: ''attività ingentissima ma ascoperture organico pm''- ''L’organico sulla pianta è di 94 sostituti, di cui ne mancano 17 ...

Video del giorno Il carro funebre di Giulia Cecchettin lascia la Basilica: lancio di rose sull'auto

