Violenza di genere | Kellanova | nuove policy per dipendenti vittime o sopravvissuti ad abusi domestici

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Azienda si attesta tra le prime ad adottare questa misura non ancora codificata dal diritto del lavoro L'adozione dia favore dei propriad. Le ha annunciate(in precedenza conosciuta come Kellogg Company), a pochi giorni dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne,