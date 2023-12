VIDEO IN – Barella e Calhanoglu migliori centrocampisti di Serie A

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nicolòe Hakansono stati protagonisti al Gran Galà del Calcio 2023. Il premio è arrivato per i due giocatori nella top 11 della scorsa stagione, ildal nostro inviato Onorio Ferraro.– Nicolò, Hakane Stanislav Lobotka sono la linea a tre di centrocampo scelta come la migliore dellaA edizione 2022-2023. Due giocatori dell’Inter su tre nel reparto al Gran Galà del Calcio. Ildel nostro inviato Onorio Ferraro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati