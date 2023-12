Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023)DEL 5 DICEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER L’APPIA FINO ALLA PRENESTINA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E FLAMINIA; IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PREVISTO PER GIOVEDI’ 7 DICEMBRE IL TERMINE DEI LAVORI NOTTURNI; DALL’ 8 DICEMBRE I TRENI CIRCOLERANNO DUNQUE REGOLARMENTE FINO ALLE 23.30; RESTA INVARIATO IL PROGRAMMA PER QUESTA SERA E PER DOMANI 6 DICEMBRE, CON ...